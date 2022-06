Prijs ijzererts verder omhoog door optimisme over Chinese vraag

De prijs van ijzererts ging maandag verder omhoog na de sterke opmars van vorige week. De verdere versoepeling van de coronamaatregelen in China bleef zorgen voor optimisme over een opleving van de economische activiteit en de vraag naar staal in China. Het strikte coronabeleid van Beijing, waardoor veel fabrieken gesloten moesten blijven of op halve kracht draaiden, zette eerder juist de vraag naar staal onder druk.

De prijs van ijzererts steeg in Singapore met 0,7 procent tot 143,75 dollar per ton. Afgelopen week werd de grondstof al meer dan 7 procent duurder en schoot de prijs door de 140 dollar per ton. Dat was de grootste weekwinst in dertien weken tijd. In mei schommelde de prijs rond 130 dollar per ton.

Na de onderbreking van veel bouw- en infrastructuurprojecten vanwege de lockdowns in grote Chinese steden, verwachten handelaren dat Beijing de uitgaven aan infrastructuur zal opvoeren en een inhaalslag zal maken waardoor de vraag naar staal zal toenemen. Ook zijn de ijzerertsvoorraden in de grote havens gedaald tot het laagste niveau in acht maanden tijd.