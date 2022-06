Deel Britse conservatieven hoopt op stemming over lot premier

Een deel van de Conservatieve fractie in het Britse Lagerhuis hoopt dat partijprominent Graham Brady maandag een vertrouwensstemming aankondigt over de positie van premier Boris Johnson. Volgens nieuwszender ITV zou Brady maandag een verklaring afleggen. De minister van Gezondheid, Sajid Javid, zei desgevraagd enkel dat het mogelijk is dat er een stemming over premier Johnson komt, maar hij zei dat het niet zinvol zou zijn.

Johnson is vooral door borrels en feestjes tijdens coronalockdowns onder vuur komen te liggen, maar hij ligt ook om andere redenen niet goed bij een aantal Conservatieven. Johnson heeft zijn verontschuldigingen over ‘partygate’ aangeboden en is niet van plan af te treden. Hij rekent erop dat zijn tegenstanders en critici in de minderheid zijn.

Volgens de partijregels moeten nu minimaal 54 Conservatieve parlementsleden om een stemming vragen. Dat doen ze via een vertrouwelijke brief aan commissievoorzitter Brady die als enige weet hoeveel Conservatieven een stemming willen om de premier te vervangen. Van slechts 28 leden staat momenteel volgens SkyNews vast dat ze om een stemming hebben gevraagd. Maar indien er een stemming komt, zijn er minimaal 180 Conservatieve parlementariërs nodig om Johnson met de motie van wantrouwen uit het zadel te wippen. De stemming gaat uitsluitend over het premierschap en wordt niet gevolgd door nieuwe verkiezingen.

De laatste keer dat een Conservatieve premier te maken kreeg met zo’n soort motie van wantrouwen uit de eigen gelederen was eind 2018 tijdens de moeizame onderhandelingen over het vertrek uit de Europese Unie (brexit). Toen steunde echter een meerderheid van de fractie premier Theresa May, de voorganger van Boris Johnson. Er kan volgens de partijstatuten maar één zo’n vertrouwensstemming in een jaar tijd plaatsvinden.