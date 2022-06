Saudi-Arabië verhoogt verkoopprijzen olie aan Azië

De olieprijzen zijn maandag gestegen naar het hoogste niveau in bijna drie maanden door het nieuws dat Saudi-Arabië zijn verkoopprijzen aan klanten in Azië sterker heeft verhoogd dan verwacht. Dat wordt gezien als een teken van vertrouwen van de Saudi’s in de olievraag.

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco verhoogde de prijs van een vat Arab Light voor klanten uit Azië met 2,10 dollar. De markt had een prijsverhoging met 1,50 dollar verwacht. China is ‘s werelds grootste olie-importeur en dat land is bezig de strikte coronalockdowns te versoepelen, waardoor de Chinese vraag weer toeneemt. Zo is weer meer mogelijk in de grote miljoenensteden Shanghai en Beijing nu het aantal coronabesmettingen steeds verder afneemt. Maar ook in Japan en Zuid-Korea is er meer vraag naar Saudische olie omdat zij steeds minder olie uit Rusland kopen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan kwamen vorige week nog een sterkere verhoging van de olieproductie overeen. In juli en augustus gaat de OPEC+ nu dagelijks 648.000 vaten oppompen. Dat is bijna de helft meer dan in de afgelopen maanden. De verhoging kwam onder meer na meerdere oproepen door de Verenigde Staten aan het adres van de OPEC om meer te gaan produceren om zo de hoge energieprijzen te drukken.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie noteerde maandag in Singapore een plus van 0,6 procent op 119,52 dollar. Brentolie klom ook met 0,6 procent, tot 120,47 dollar per vat (van 159 liter). Analisten verwachten dat de olievraag voorlopig sterk zal blijven nu de Chinese economie weer uit lockdowns komt en in de VS het seizoen voor uitstapjes met de auto begint.