Aandeel Air-France-KLM in schijnwerpers op Beursplein 5

Het aandeel van luchtvaartconcern Air France-KLM zal maandag in de schijnwerpers staan op de aandelenbeurs van Amsterdam. KLM baarde dit weekend opzien door een besluit om op Europese bestemmingen die dag geen passagiers meer aan boord te laten gaan voor vertrek naar Amsterdam. Er vlogen toestellen leeg terug naar Schiphol. De handel op de tweede pinksterdag is traditiegetrouw dun. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week lijkt het hoogtepunt te worden.

Volgens KLM was de ingreep zaterdag nodig omdat er op Schiphol sprake was ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Daarnaast kampt de luchthaven al een hele tijd met personeelstekorten bij bijvoorbeeld afhandelaars van bagage. KLM maakte zondag bekend dat alle gedupeerde reizigers ofwel alsnog op de plek van bestemming zijn gekomen, of dat er een andere vlucht voor ze was geboekt.

Verder is er aandacht voor fietsenfabrikant Accell. Onvoldoende aandeelhouders hebben zich achter de overname geschaard van de maker van merken als Batavus en Sparta. Met de deal was 1,6 miljard euro gemoeid. Vrijdagavond eindigde de termijn waarop aandeelhouders hun stukken konden aanbieden aan een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR. Eerder was al bekend geworden dat enkele grote aandeelhouders het bod te laag vonden. Deze week moet meer duidelijk worden over het vervolg.

Reuring

De rentevergadering van de ECB is dit keer eenmalig in Amsterdam. Kenners rekenen over het algemeen nu nog niet op een rentestap, maar in juli wel. ECB-president Christine Lagarde kondigde namelijk al aan dat de weg vrij lijkt voor een eerste renteverhoging in juli. Over hoeveel de rente dan omhoog kan, lijken de meningen nog verdeeld. Mogelijk geeft Lagarde daarover op de persconferentie in de Amsterdamse Hermitage op donderdag meer duidelijkheid.

Verder zorgt de oplopende olieprijs mogelijk voor wat reuring. Grote olieproducent Saudi-Arabië merkte een groeiend vertrouwen in de vraag naar olie. Vooral de prijzen op de Aziatische markt waren gunstiger dan voorzien. Dit zorgde voor een verdere prijsstijging. Voor een vat Amerikaanse olie moest voorbeurs bijna 120 dollar per vat worden betaald, de hoogste prijs in drie maanden tijd. Brentolie kostte meer dan 120 dollar per vat. De olieprijs is dit jaar met bijna 60 procent gestegen doordat er een grotere vraag is door het herstel uit de coronacrisis.