Franse minister rekent op economische groei ondanks hoge inflatie

Le Maire komt met een nieuwe raming als de herziene begrotingswet wordt gepresenteerd na de parlementsverkiezingen later deze maand. ‘Het was 4 procent. Maar het mag duidelijk zijn dat met de oorlog in Oekraïne, de inflatie, er vraagtekens gezet kunnen worden bij die eerdere raming. Maar we zullen een positieve groei hebben in 2022’, aldus de minister. Le Maire voegde eraan toe dat Frankrijk ‘beter bestand is tegen inflatie dan enig ander land in de eurozone’.

De minister van Financiën zei vorige week dat de inflatie volgend jaar pas voorbij zijn hoogste punt zal zijn. Deze zou daarbij structureel hoog blijven. Rond de 2 procent in plaats van rond de 1 procent. Dat komt volgens hem door de ‘regionalisering van waardeketens’ en de zeer hoge kosten van de overgang naar schonere energie.