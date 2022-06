President Biden gastheer op top van het Amerikaanse continent

De Amerikaanse president Joe Biden is in Los Angeles gastheer op de negende topconferentie van ‘de Amerika’s’ of de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De laatste top was in 2018. Biden heeft de linkse leiders van Cuba, Nicaragua en Venezuela wegens mensenrechtenschendingen niet uitgenodigd en dat is voor andere leiders inclusief de Mexicaanse president, een reden om ook weg te blijven.

Maar onder anderen de leiders van Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Ecuador, Paraguay, Peru en Uruguay maken wel hun opwachting in Californië.

De eerste top was in 1994 in Miami en de conferentie is dit jaar voor de tweede keer in de VS. De vorige Amerikaanse top was in de Peruaanse hoofdstad Lima en ook toen was onenigheid over de autoritaire regimes in met name Venezuela en Cuba een splijtzwam. Toenmalig president Donald Trump zegde zijn deelname tot ergernis van ambtgenoten op het continent op het laatste moment af.

President Joe Biden heeft aangekondigd dat het evenement dat tot 10 juni duurt, zich focust op het bouwen van een ‘duurzame, weerbare en rechtvaardige toekomst’.