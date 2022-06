Dienstensector China gaat gebukt onder coronamaatregelen

De dienstensector in China, met daarin onder andere de horeca en het toerisme, is vanwege de coronaperikelen in het land in de maand mei sterker dan verwacht gekrompen. De strenge maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen in combinatie met de voorzichtigheid die leeft onder consumenten, maakt dat er minder werd uitgegeven. Dat kon worden opgemaakt uit cijfers van onderzoekers van Caixin.

De verwachting is dat de bezuinigingen ook deze maand voelbaar zullen zijn. De Caixin-enquête, die betrekking heeft op kleine en middelgrote ondernemingen, zou een betere afspiegeling geven van de economische situatie in China afgezet tegen de officiële overheidscijfers.

De graadmeter van Caixin over de dienstensector kwam in mei uit op 41,4. Daarmee was wel sprake van enig herstel gelet op de stand van 36,2 een maand eerder. Maar kenners rekenden in doorsnee op een stand van 46. Een stand onder de 50 betekent krimp. Daarboven gaat het om groei.

Chinese steden zijn in mei begonnen met het versoepelen van de coronabeperkingen, nu het aantal besmettingen afnam. Onder andere in Shanghai en Peking is weer meer mogelijk. Kenners houden er rekening mee dat de weg naar herstel vol hobbels zal zitten, waarbij nieuw strenge maatregelen niet uitgesloten zijn.