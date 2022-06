Iran wacht berisping om vastgelopen onderhandelingen kernverdrag

De resolutie roept Iran op ‘volledig mee te werken’ aan de onderhandelingen om het kernwapenakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. Die onderhandelingen begonnen in april 2021, maar zijn de afgelopen maanden stil komen te liggen. Het IAEA liet vorige maand in een rapport weten dat Iran vragen over verrijkt uranium op drie locaties die niet bekend waren niet had ‘opgehelderd’. Een resolutie zou nodig zijn om een signaal af te geven dat het ontwijken van vragen van het IAEA consequenties heeft.

Iran heeft gewaarschuwd dat ‘politieke acties’ door de VS en de Europese landen ‘een proportionele, effectieve en onmiddellijke reactie’ zullen oproepen. China en Rusland zijn ook onderdeel van de onderhandelingen en hebben gewaarschuwd dat een resolutie tot berisping het onderhandelingsproces in de weg kan zitten.

In het oorspronkelijke verdrag uit 2015 beloofde Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor de opheffing van internationale sancties. De deal moest voorkomen dat Iran kernwapens zou kunnen produceren. Iran ontkende die wapens te willen maken. De VS keerden zich drie jaar later tegen de afspraken, onder leiding van toenmalig president Donald Trump. Zijn opvolger Joe Biden wil dat het akkoord wordt hersteld.