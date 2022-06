ANWB verwacht drukte op de weg op tweede pinksterdag

De ANWB verwacht maandag flinke drukte op de weg door terugkerende vakantiegangers. Op tweede pinksterdag zal het vooral langzaam rijden zijn in de richting van Duitsland op de A1, A12 en A67. In de loop van de maandagavond zal het druk zijn in het midden van het land en vanuit Zeeland.

Verder kan het maandag druk op de weg zijn in de richting van attractieparken en outletcentra. Ook zijn veel mensen onderweg naar evenementen in het pinksterweekend, zoals de Fietselfstedentocht in Friesland en de North Sea Regatta in Scheveningen.

Ook vrijdag was het druk op de weg, toen in de aanloop naar het pinksterweekeinde. De piek lag volgens de ANWB vrijdag rond 16.30 uur, met ruim 820 kilometer file. Die drukte op de weg werd overigens niet alleen veroorzaakt door vakantieverkeer. Er waren ook meerdere ongevallen.