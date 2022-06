Zelenski bezoekt twee plaatsen aan front in oosten van Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft twee plaatsen in de buurt van het front in Oost-Oekraïne bezocht, gaf hij zondag in zijn dagelijkse videoboodschap aan. Het gaat om het stadje Lysytsjansk in de Loehanskregio en Soledar in Donetsk.

Eerder op de dag ontmoette Zelenski Oekraïense soldaten in de regio rond Zaporizja.

‘Ik ben trots op iedereen die ik ontmoet heb’, zei Zelenski in de videoboodschap, ‘iedereen die ik de hand heb geschud. Ik heb hen allemaal mijn steun toegezegd.’