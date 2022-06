Oekraïense hoofdstad Kiev getroffen door Russische kruisraketten

Rusland heeft zondag de Oekraïense hoofdstad Kiev getroffen met kruisraketten die vanuit de Kaspische Zee werden afgevuurd, melden het Oekraïense leger en de spoorwegchef van het land. Daarbij is een reparatiewerkplaats voor treinwagons geraakt. Na de ontploffingen was donkere rook boven de stad te zien. Eerder gingen de sirenes af in een groot deel van Oekraïne, ook in de regio Kiev.

De raketten waren de eerste die de hoofdstad troffen sinds eind april, toen een producer van Radio Liberty omkwam bij een Russische aanval op het gebouw waarin ze woonde. Ook zei het Oekraïense leger dat zijn luchtverdediging een binnenkomende raket heeft neergeschoten. De raket zou ‘gevaarlijk laag’ over een grote kerncentrale in de zuidelijke regio van Mykolaiv hebben gevlogen, in de richting van Kiev. De Oekraïense luchtmacht meldt dat de raketten gelanceerd zijn ‘vanaf Tu-95-vliegtuigen vanuit de Kaspische Zee’.

Het Russische ministerie van Defensie bevestigde dat het leger raketten op Kiev heeft afgevuurd. De raketten waren gericht op een reparatiewerkplaats voor treinwagons in de hoofdstad en zouden de aldaar opgeslagen T-72-tanks en gepantserde voertuigen hebben vernietigd. Het zou materieel betreffen die Oekraïne van Oost-Europese landen heeft gekregen.

Meer dan 2500 raketten afgevuurd

Volgens het hoofd van de Oekraïense spoorwegen bevond zich echter geen militair materieel op de bewuste locatie.

Ook in Severodonetsk, een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne, waren explosies te horen, aldus de Oekraïense regionale gouverneur zondag. Volgens hem verliest het Russische leger er terrein en controleert het nog maar de helft van de stad. Severodonetsk is het toneel van hevige gevechten in een poging van Moskou om controle te krijgen over de Donbas-regio.

Sinds de oorlog op 24 februari begon, heeft Rusland al meer dan 2500 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag tijdens een videotoespraak waarin hij de Russen beschuldigde van massale vernietiging van culturele monumenten, kerken en andere religieuze plekken in zijn land.