Politie zoekt man die zichzelf betast in trein op station Hoorn

Een man van ongeveer 20 jaar heeft zichzelf zaterdag betast in het bijzijn van twee minderjarige meisjes in een trein op station Hoorn, bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving door De Telegraaf. Volgens de woordvoerster wordt de zaak onderzocht. De politie heeft camerabeelden opgevraagd.

Het incident vond plaats in een trein die op het traject tussen Amsterdam en Hoorn reed. Over de leeftijd van de slachtoffers doet de politie geen uitspraken. Ook is niet bekend of er een officiële aangifte ligt. ‘De meisjes hebben om hulp gevraagd en die melding is voor ons al voldoende’, aldus de woordvoerster.

De afgelopen weken vonden er meerdere zedenincidenten plaats in het openbaar vervoer in Nederland. Een 19-jarige vrouw werd dinsdagavond in de trein tussen Lelystad en Almere betast door een man terwijl ze sliep. Een week daarvoor werd een eveneens 19-jarige vrouw gedurende veertig minuten aangerand in een verder lege coupé in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. In verband met dat incident is een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt.