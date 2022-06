Twee Oekraïense vluchtelingen onder doden treinramp Beierse Alpen

Twee Oekraïense vluchtelingen zijn om het leven gekomen bij de treinramp twee dagen geleden in de Beierse Alpen, waarbij in totaal vijf passagiers stierven. Bij de Oekraïense slachtoffers gaat het om vrouwen die in de buurt bij gastfamilies leefden om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld in hun vaderland. Een kind van een van hen raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis, melden Duitse media.

Bij de ontsporing van de regionale dubbeldekstrein in het zuiden van Duitsland vielen ook ruim veertig gewonden. De oorzaak is nog niet duidelijk.