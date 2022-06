Bloemenzee voor Gino bij speeltuintje Kerkrade groeit gestaag

Ook zondagmiddag komen mensen in groepjes naar het speeltuintje in Kerkrade waar de 9-jarige Gino afgelopen woensdag voor het laatst werd gezien, om er bloemen en knuffels neer te leggen of kaarsjes aan te steken. Zondag zitten tegen het hek van een trapveldje achter de talloze bloemen twee knuffels die aan Gino behoorden. De familie van de jongen heeft het wit-bruine aapje en de groengele kikker daar zaterdagavond neergezet.