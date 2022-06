Krant: positie Johnson komende woensdag ter discussie gesteld

Een groeiend aantal Conservatieve parlementsleden zegt dat ze het vertrouwen in de regering van Johnson hebben verloren als gevolg van het schandaal rondom feestjes van overheidspersoneel tijdens de lockdowns, ook wel bekend als partygate. Sommigen zeggen dat ze brieven hebben ingediend om officieel op te roepen tot een motie van wantrouwen tegen Johnson.

Om te komen tot een stemming moeten minstens 54 Conservatieve parlementsleden een formeel verzoek tot een vertrouwensstemming indienen bij de voorzitter van de zogeheten 1922-commissie van de partij. De brieven zijn vertrouwelijk, zodat alleen de voorzitter van de commissie weet hoeveel er zijn ingediend.

Wantrouwen

Meer dan 25 van Johnsons partijgenoten in het Lagerhuis hebben tot nu toe hun wantrouwen openbaar gemaakt. Volgens The Times denken partijfunctionarissen en rebellerende parlementariërs dat zij op het punt staan de drempel van 54 brieven te halen.

De Conservatieven verdedigen twee parlementszetels in tussentijdse verkiezingen later deze maand nadat de zittende afgevaardigden werden gedwongen ontslag te nemen. Een moest weg vanwege het bekijken van pornografie in het parlement en de ander na veroordeeld te zijn voor seksueel misbruik van een jongen.

Uit een opiniepeiling in opdracht van de krant blijkt oppositiepartij Labour 20 punten voor te liggen op de Conservatieven in een van deze kiesdistricten. In het andere district maken de Liberal Democrats een kans om de zetel van de Conservatieven over te nemen. Eventuele nederlagen brengen de meerderheid van Johnsons partij in het Lagerhuis niet in gevaar.