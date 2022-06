Poetin: door westen geleverde raketinstallaties worden vernietigd

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag gezegd dat zijn land alles in het werk zal stellen om de door het Westen geleverde installaties voor zware artillerie te vernietigen. Als dergelijke installaties worden geleverd, ‘zullen we toeslaan op die doelen die we nog niet hebben geraakt’, aldus Poetin in een interview met de Russische staatstelevisie.