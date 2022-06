Aantal laadpunten elektrische auto’s in jaar 30 procent gestegen

Mensen die in een elektrische auto rijden, kunnen die op steeds meer openbare plaatsen opladen. Het aantal openbare laadpunten is vorig jaar met ruim 30 procent toegenomen, zo blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus. In bijna alle gemeenten was een toename te zien. Nederland telde eind vorig jaar ruim 85.000 laadpunten.

Amsterdam voert de lijst aan; eind 2021 konden automobilisten hun elektrische voertuig in de hoofdstad op 7748 plekken opladen. Rotterdam volgt op enige afstand met 5009 laadpunten, Den Haag telde er 4553 en de gemeente Utrecht 3263. Het gaat om publieke en semipublieke laadplekken. Die laatste staan bijvoorbeeld achter een poortje in parkeergarages. Ten opzichte van het aantal kilometers weg telt Nederland al jaren de meeste laadpalen van Europa.

Afgezet tegen het aantal inwoners gaat de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland aan kop. Die telde aan het einde van het jaar 111 oplaadpunten. Op het eiland wonen slechts zo’n 7500 mensen, maar het wordt door veel toeristen bezocht. Hetzelfde geldt voor nummer twee Veere. Grootste stijger was het Drentse Aa en Hunze. Daar verviervoudigde het aantal laadpunten in een jaar tijd. Het waren er in 2020 nog 13, een jaar later 57. Eén laadpaal kan overigens meerdere laadpunten hebben.

Regionale Klimaatmonitor

Voor de analyse zijn cijfers gebruikt uit de Regionale klimaatmonitor. De Rijksoverheid verzamelt daarin gegevens over klimaat- en energiebeleid. Elektrisch vervoer is daar een belangrijk onderdeel van. Omdat elektrische auto’s geen CO2, stikstofoxiden en andere vervuilende stoffen uitstoten, wil de overheid het gebruik ervan promoten. Hoe klimaatvriendelijk een elektrische auto is, hangt van meerdere factoren af, zoals de duurzaamheid van de stroom waarmee hij wordt opgeladen.

Om het aantal elektrische auto’s omhoog te krijgen, heeft de overheid een subsidieregeling. De pot van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s is sinds afgelopen week helemaal leeg. Per auto bedroeg de overheidsbijdrage 3350 euro. In totaal was er genoeg voor ruim 21.000 nieuwe auto’s. Wie in de rest van dit jaar een nieuwe elektrische auto koopt, moet die helemaal zelf betalen. In januari 2023 komt er een nieuwe subsidieronde. Voor tweedehands stekkerauto’s is nog wel wat budget over.

De Europese Unie wil in 2035 helemaal af van nieuwe auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. De Nederlandse overheid hoopt dat doel al in 2030 te bereiken. Volgens Natuur & Milieu is het de vraag of dat gaat lukken met het huidige beleid. Voor veel consumenten is de hoge aanschafprijs nu nog een struikelblok, stelt de milieuorganisatie op basis van een peiling door onderzoeksbureau I&O.