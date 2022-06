Brandweer krijgt natuurbrand bij Athene onder controle

Ongeveer driehonderd mensen, 65 voertuigen, twee blushelikopters en twee vliegtuigen hielpen bij het bestrijden van de branden. Verspreid over het land zijn zaterdag 61 branden uitgebroken, meldt een woordvoerder van de brandweer. Volgens meteorologen was het in Athene zaterdag rond de 36 graden met daarbij een harde wind die het vuur aanwakkerde.

Natuurbranden verwoestten in de zomer van 2021 tijdens verzengende hittegolven delen van onder meer het eiland Evia en bedreigden ook de buitenste rand van Athene. Sinds begin augustus vorig jaar braken gemiddeld zestig branden per dag uit, die meer dan 100.000 hectare aan bossen en struikgewas in de as legden. De Griekse autoriteiten wijten de branden aan klimaatverandering.

Deze zomer zullen brandweerlieden uit zes Europese landen in Griekenland worden gestationeerd om de bosbranden in te dammen. Het hulpprogramma wordt gefinancierd door de EU, meldde de Griekse staatstelevisie.