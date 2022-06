Patiënt moet langst wachten op operatie aan neustussenschot

De wachttijden voor bepaalde ingrepen zijn vanwege onder meer het uitstellen van zorg tijdens de coronapandemie langer dan gewoonlijk. In vergelijking met de periode voor de crisis wachten er in totaal 100.000 tot 120.000 extra mensen op een operatie, zo schat de NZa. Mede door het aanhoudende personeelstekort lukt het niet goed de wachtlijsten in te korten.

De NZa berekent de gemiddelde wachttijd op basis van gegevens die ziekenhuizen en klinieken aanleveren. Hoeveel ziekenhuizen meedoen kan per periode verschillen. De autoriteit vraagt om de gegevens van een selectie aan behandelingen die vaak voorkomen of waarvan bekend is dat de wachttijd lang is. De lijst is dus niet uitputtend.

Problemen

Omdat het om een gemiddelde gaat, kan de werkelijke wachttijd per ziekenhuis sterk verschillen. Zo moet iemand die aan de beurt is voor de behandeling van een hartritmestoornis in het ziekenhuis Isala in Zwolle nu 4 weken wachten, terwijl dit in het Amphia Ziekenhuis in Breda kan oplopen tot bijna 29 weken.

Lang moeten wachten op de behandeling van een hartritmestoornis kan allerlei problemen opleveren en leiden tot ‘veel verlies van kwaliteit van leven’, zegt cardioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Joan Meeder. Het hart van mensen met een hartritmestoornis klopt onregelmatig en dat kan mensen het gevoel geven dat ze ‘constant schrikken. Ook zijn mensen snel buiten adem.’

Medicatie

Patiënten met een hartritmestoornis kunnen medicatie krijgen om het ritme te reguleren. Als dat niet goed werkt, komen ze in aanmerking voor een zogeheten ablatie. De mensen die een groot risico lopen op bijvoorbeeld overlijden, krijgen altijd voorrang bij de ingreep. ‘Maar wachten geeft alle patiënten heel veel stress’, zegt Meeder. ‘Mensen zijn soms bijvoorbeeld bang om dood te gaan. En dat is ook een voorstelbare angst.’

In zijn eigen eigen ziekenhuis, het VieCuri Medisch Centrum in Venlo, is de wachttijd voor een ablatie momenteel 16 weken. Een oplossing ziet Meeder niet snel. ‘We zijn blij als de wachtlijsten niet langer worden.’