Oekraïens leger bevestigt: Nederlandse vrijwilliger gesneuveld

Het Internationaal Legioen van Territoriale Verdediging van Oekraïne (ILDU) heeft gemeld dat vier buitenlanders, onder wie de 55-jarige Nederlander Ron Vogelaar, zijn omgekomen bij gevechtshandelingen in Oekraïne. De vier huurlingen vochten vrijwillig met het Vreemdelingenlegioen mee tegen Rusland.

Vorige maand meldde De Telegraaf op basis van de familie van Vogelaar zijn overlijden. Hij zou op 4 mei zijn omgekomen bij gevechten in de buurt van de Oekraïense plaats Molodova. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon zijn dood toen niet bevestigen en het ILDU maakte geen melding van zijn dood.

Het ILDU maakte het overlijden zaterdag bekend via de socialemediakanalen. ‘Er zijn geen woorden om onze dankbaarheid uit te drukken voor hun dienst en ultieme opoffering. Dit zijn de onbezongen helden die hierheen kwamen om de waarden waarin zij geloofden te verdedigen en op te staan tegen tirannie’, aldus de verklaring.

‘Hun nagedachtenis zal voortleven in het Internationale Legioen, in de strijdkrachten van Oekraïne en in de harten van het Oekraïense volk, dat voor altijd schatplichtig zal zijn aan de verdedigers die hun leven achter zich lieten en verkozen te vechten voor licht boven duisternis, voor leven boven dood. Zij zullen niet worden vergeten’, schrijft het ILDU verder.

Naast het overlijden van de Nederlander meldde het ILDU tegelijkertijd ook de dood van een Duitser, Fransman en een Australiër.