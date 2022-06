Babymelkfabriek in VS hervat productie

Een babymelkpoederfabriek van Abbott in de VS heeft zaterdag de productie hervat. Het complex werd in februari gesloten na de dood van twee baby’s en een terugroepactie vanwege bezorgdheid over mogelijk met bacteriën besmette babymelk. Hierdoor werd een tekort aan zuigelingenvoeding in het land, veroorzaakt door wereldwijde problemen in de bevoorrading door de coronapandemie, verergerd. Dat heeft gezorgd voor een van de dringendste voedseltekorten in de recente geschiedenis voor Amerikaanse gezinnen.