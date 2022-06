Londense metro vreest maandag chaos door staking

Het Londense vervoersbedrijf (TfL) vreest dat maandag een groot deel van het metronetwerk in stad platligt door een 24-uursstaking en raadt reizigers af de metro te pakken tot dinsdag 08.00 uur. Hoewel er op sommige trajecten wel vervoer mogelijk is, verwacht TfL ‘ernstige verstoringen’ van het metronetwerk. Veel stations, vooral in Centraal- en Zuid-Londen zullen gesloten zijn.

Vervoersbond RMT heeft de staking uitgeroepen vanwege voorstellen van TfL die volgens de bond leiden tot het verlies van zeshonderd banen en wijzigingen van arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen. Het vervoersbedrijf ontkent dit echter ten stelligste.

‘Er zijn geen wijzigingen voorgesteld in de pensioenen en niemand zal zijn baan verliezen als gevolg van de voorstellen die we hebben gedaan’, zei TfL-baas Andy Lord in de verklaring. ‘Mijn boodschap aan de RMT is dit: het is nog niet te laat om de stakingsactie van maandag af ​​te blazen.’

TfL is in zwaar weer gekomen door de coronamaatregelen. Mensen moesten thuisblijven en afstand houden en het openbaar vervoer liep leeg. Uit nood klopte het bij de regering aan om alles draaiende te houden. Het kreeg daarvoor omgerekend 6 miljard euro onder de voorwaarde dat het flink zou gaan bezuinigen, voor zo’n 480 miljoen euro.

De Londense ‘underground’ is bijna 160 jaar oud en vervoert normaal 1,8 miljoen mensen per dag in en rond de Britse hoofdstad.