Natuurbrand ten zuiden van Athene jaagt mensen huis uit

Volgens de Griekse krant Ekathimerini is er tot dusver alleen schade aangericht aan enkele huizen en auto’s. Er zijn geen berichten over gewonden. Boven de streek hangen dikke rookwolken. De brandweer bestrijdt het vuur met meer dan honderd man. Zij worden geholpen door zes blusvliegtuigen en vier helikopters.

Vorige zomer werd Griekenland getroffen door een reeks bosbranden tijdens de ergste hittegolf in 30 jaar. Ruim 1200 vierkante kilometer natuur ging in vlammen op. In 2018 werd de badplaats Mati, ten oosten van Athene, zwaar getroffen door een vuurzee. In enkele uren tijd kwamen meer dan honderd mensen om het leven.