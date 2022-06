Aanhoudingen in Hongkong op herdenkingsdag Tiananmen

De autoriteiten in Hongkong hebben verscheidene mensen gearresteerd om duidelijk te maken dat de herdenking van het bloedige Chinese ingrijpen met tanks op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, nu 33 jaar geleden, absoluut niet zou worden getolereerd. Bijeenkomsten ter nagedachtenis van de Tiananmen-slachtoffers, die destijds vreedzaam demonstreerden voor democratische hervormingen, zijn sinds een jaar ook in Hongkong verboden.

Tal van westerse missies negeerden de oproep niet openlijk het legeroptreden in 1989 tegen burgers te herdenken. Toen het zaterdag donker werd verschenen er voor de ramen van verscheidene buitenlandse vestigingen, waaronder het Amerikaanse consulaat, brandende lampjes en kaarsen. Dat gebeurde eveneens op straathoeken in de stad.

Het Victoria-park, waar in het verleden op 4 juni een wake werd gehouden door vele duizenden mensen, was grotendeels afgegrendeld. Ook in het nabijgelegen winkelcentrum Causeway Bay, een van de drukste buurten van Hongkong, patrouilleerde de politie de hele dag massaal. Personen met bloemen en zwarte kleding aan, werden staande gehouden en gefouilleerd. Dat lot trof ook iemand met de doos van een speelgoedtank onder de arm. Deze passant verwees naar de iconische foto van de man die met boodschappentassen in de hand een tank tegenhoudt.

Verslaggevers van persbureau AFP zagen dat zeker vijf mensen werden meegenomen. Onder hen de activist Yu Wai-pan van de sociaaldemocratische partij LSD. Een partijwoordvoerder zei later dat Yu was vrijgelaten zonder aanklacht. Een ander LSD-lid werd opgepakt wegens het dragen van een T-shirt met de beeltenis van Li Wangyang, de overleden voorvechter van democratie in China, en een mondmasker met de tekst ‘bedroefd om 4 juni’.

Het Chinese leger opende 33 jaar geleden het vuur om een einde te maken aan demonstraties op en rond het Tiananmen-plein in het centrum van Beijing. China heeft nooit een volledig dodental bekendgemaakt, maar volgens mensenrechtenorganisaties en getuigen zou het cijfer in de duizenden liggen. De regering legde Hongkong vorig jaar een strenge veiligheidswet op die ‘subversieve activiteiten, terrorisme en samenspanning met buitenlandse strijdkrachten’ kan bestraffen met levenslange gevangenisstraf.