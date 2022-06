In Geleen aangetroffen lichaam is van vermiste Gino

Het lichaam dat zaterdagmorgen bij een woning in Geleen is gevonden, is van de vermiste Gino (9). Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie in Maastricht.

De politie zei eerder al er ernstig rekening mee te houden dat het gevonden lichaam van de vermiste jongen was. Gino werd sinds woensdagavond vermist. Daarom werd donderdag een amber alert uitgegeven.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 22-jarige man uit Geleen in zijn woning aangehouden. Hij was vrijdag in beeld gekomen als verdachte, zei de politie. Op zijn aanwijzing is Gino gevonden.

Gino woonde in Maastricht, maar logeerde bij zijn zus in Kerkrade. Volgens een andere zus ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlakbij zijn logeeradres. Sindsdien was hij spoorloos.