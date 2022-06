Verdachte vergiftiging Russische ex-spion Litvinenko gestorven

Dmitri Kovtoen, een van de twee vermeende moordenaars in 2006 van de voormalige Russische spion Aleksandr Litvinenko, is in een Russisch ziekenhuis overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus, meldt het Russische persbureau TASS.

De overgelopen Litvinenko beschuldigde op zijn sterfbed de Russische president Vladimir Poetin ervan opdracht te hebben gegeven voor de moord op hem, gepleegd in het Millennium Hotel in Londen. In 2016 concludeerde een Britse onderzoekscommissie dat Litvinenko met het radioactieve polonium-210 was vergiftigd door twee Russen, onder wie Kovtoen.

De commissie ging ervan uit dat dit was gebeurd in opdracht van de Russische geheime dienst FSB. Waarschijnlijk gaf president Poetin persoonlijk zijn goedkeuring aan de moordoperatie, aldus het rapport. Sluitend bewijs tegen het Russische staatshoofd presenteerden de onderzoekers echter niet.

Loegovoi

De andere verdachte, Andrei Loegovoi, heeft betrokkenheid bij de aanslag altijd ontkend. Loegovoi, die al jaren in het Russische parlement zit, noemde de beschuldiging tegen hem in 2016 ‘absurd’ en ook de Russische regering wees het rapport van de hand.

‘Ik rouw om de dood van een dierbare en loyale vriend’, zei Loegovoi in een reactie op de dood van Kovtoen.