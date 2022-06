Overvolle Duitse treinen door goedkoop 9 euroticket

Duitse treinen zijn aan het begin van het Pinksterweekeinde overvol door het nieuwe goedkope ticket van 9 euro. Volgens Duitse media moesten al meerdere ritten worden onderbroken omdat het te onveilig werd of omdat personeel niet meer door de trein kon. Ook kwam het tot vertragingen. De politie is versterkt aanwezig om eventueel in te grijpen en treinen te ontruimen. Soms wordt reizigers verzocht uit te stappen.

Het ticket, dat een maand geldig is, is ingevoerd ter compensatie van de gestegen brandstofprijzen. Het kan alleen worden gebruikt in regionale treinen - dus niet in hogesnelheidstreinen of intercity’s - en in ander openbaar vervoer, zoals bussen, metro en trams.

De treinen in Duitsland zijn rond het Pinksterweekeinde sowieso vaak vol, maar nu zou het extra druk zijn omdat veel mensen van het goedkope aanbod profiteren. Deze dagen gelden dan ook als eerste test voor de kortingsactie, die vooral bedoeld is voor pendelaars.