Gommers kritisch op kabinet: onvoldoende investeringen in de zorg

Het kabinet zou veel meer moeten investeren om de vraag naar zorg de komende jaren op te kunnen vangen, zegt ic-arts Diederik Gommers in een podcast van radiozender BNR. "Die investeringen komen nergens tot uiting nu, in welke plannen dan ook." Niet investeren betekent dat er andere keuzes gemaakt moeten worden, zoals misschien niet meer iedereen opnemen.

Het is duidelijk dat de zorgvraag blijft toenemen en dat er meer capaciteit nodig gaat zijn, zegt Gommers. Daarom zijn investeringen in bijvoorbeeld innovatie en personeel hard nodig, maar hij ziet deze niet terug in de plannen van het kabinet.

Het gaat bijvoorbeeld niet lukken om genoeg mensen uit eigen land aan te trekken voor de zorg. Allerlei sectoren hebben een tekort aan personeel. Zorgmedewerkers uit andere landen halen zou een optie zijn, vindt Gommers, maar dan moeten wel de regels veranderen zodat mensen die hun diploma's in het buitenland hebben behaald hier makkelijker aan de slag kunnen. Volgens Gommers starten twee ziekenhuizen een proef met het halen van verpleegkundigen uit het buitenland.

Als er niet meer geld voor dit soort oplossingen komt, zal volgens de ic-arts een maatschappelijke discussie nodig zijn over de vraag wat de zorg nog allemaal moet blijven aanbieden. "Ik zou het prima vinden om te zeggen: dit is de maximale capaciteit aan ic-bedden, wat gaan we vooral niet doen? Dan gaan we niet iedereen meer opnemen."