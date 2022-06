Rijen op Schiphol reiken tot in de buitenlucht

‘Ook voor vandaag geldt: het is een drukke dag. Er staan rijen en die lopen goed door’, laat een woordvoerster van de luchthaven weten. ‘Het is druk, maar behapbaar.’

Wegens de drukte tijdens het pinksterweekend is ook kantoorpersoneel ingezet om op de luchthaven de drukte in goede banen te leiden. Deze medewerkers helpen onder andere bij de controles van de vluchttijden van passagiers, die maximaal vier uur voor hun vlucht de vertrekhallen in mogen.

Annuleringen

Op Twitter schrijft een reiziger: ‘Ik geloofde niet in de hel tot dat ik op Schiphol aankwam vandaag’. Bij het bericht staan foto’s van lange rijen, zowel binnen als buiten de vertrekhallen.

Enkele reizigers van luchtvaartmaatschappij KLM van wie de vlucht is geannuleerd zijn boos omdat zij hier pas kort voor vertrek informatie over kregen.

Manager van professionele sporters René Cloo hoorde na zijn rit vanuit Zwolle pas op Schiphol dat zijn vlucht naar Boedapest was geannuleerd. ‘Het gaat grote zakelijke gevolgen hebben, naast de enorme kosten van circa 1500 euro die we voor deze reis hebben gemaakt’, meldt Cloo via WhatsApp. Hij had rond de Champions League-finale handbal voor vrouwen in Hongarije zakelijke gesprekken gepland.

Vast

Facilitair projectleider Erik Freerks zegt vanuit Dublin al sinds vrijdagochtend ‘vast te zitten’ in de Ierse hoofdstad door de annuleringen van KLM. Hij was zaterdagochtend al bezig zijn bagage in te checken op het vliegveld van Dublin toen hij hoorde dat de vlucht niet doorging, nadat zijn terugvlucht vrijdag ook al was gecanceld. ‘Het was triest om te zien, want het personeel hier wist ook van niets en was al bezig met inchecken’, zegt hij in een telefoongesprek.

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, kondigde aan dit pinksterweekend dagelijks tot wel 50 vluchten te schrappen om de drukte op de luchthaven beheersbaar te houden.

Niet voor iedereen was het echter een drama op Schiphol. ‘We waren goed voorbereid vanwege alle negatieve berichten. Maar de enorm lange rij liep snel door. En het viel me op dat de medewerkers zo vriendelijk bleven, zelfs bij een kleine storing bij de security’, zegt HR-directeur Caroline van den Broek uit Haarlem voorafgaand aan haar vlucht naar het Italiaanse Bari.