Benzineprijs dicht bij hoogste niveau ooit

De adviesprijs voor een liter benzine is dit weekend net niet op het hoogste niveau ooit gekomen. Consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso volgt, houdt er rekening mee dat binnenkort een nieuwe recordprijs wordt bereikt ondanks de accijnsverlaging van 1 april.

De gemiddelde landelijke adviesprijs is zaterdag 2,499 euro per liter Euro95 en 2,184 euro voor een liter diesel. Vrijdag waren automobilisten nog 2,497 euro per liter kwijt voor Euro95 en 2,170 euro voor een liter diesel.

De brandstofprijzen piekten hiervoor op 10 maart. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro en een liter diesel 2,375 euro. Op de eerste dag van april ging de benzineprijs vervolgens 21 cent omlaag, diesel werd toen gemiddeld 13,5 cent goedkoper.

Accijnsverlaging

Met de accijnsverlaging wilde de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Maar op de olie- en gasmarkt blijft het de laatste tijd erg onrustig, onder meer door onzekerheid over leveringen uit Rusland en tekorten aan raffinagecapaciteit. Daardoor werden benzine en diesel de afgelopen tijd opnieuw flink duurder.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Bij diverse goedkope pompen zou het nog mogelijk moeten zijn om rond de 25 cent per liter voordeliger te tanken.