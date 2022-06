Londens plein enige tijd ontruimd om verdachte situatie

In het centrum van Londen zijn zaterdag het grote plein Trafalgar Square en de nabije omgeving enige tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Sommige media hebben het over een voertuig. Trafalgar Square ligt niet ver van de plaats in de Britse hoofdstad waar festiviteiten worden gehouden ter ere van het 70-jarige jubileum van de Britse koningin Elizabeth.

Het verdachte object werd met een gecontroleerde explosie tot ontploffing gebracht. Agenten surveilleren nog wel in de omgeving.