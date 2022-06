Bij een woning in Geleen is zaterdagochtend een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Gino. De politie ‘houdt er ernstig rekening mee’ dat het om de vermiste 9-jarige jongen gaat. ‘De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht’, voegt de Limburgse politie eraan toe.