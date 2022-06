Polen ontving tot nu toe 3,8 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne

In tegenovergestelde richting staken diezelfde dag ruim 25.000 mensen de grens van Polen naar Oekraïne over. Sinds enkele weken zijn er dagelijks meer terugkeerders dan binnenkomers. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari ongeveer 1,8 miljoen mensen vanuit Polen naar Oekraïne gereisd. Volgens de autoriteiten zijn dit grotendeels Oekraïense burgers.

Zij reizen meestal naar gebieden die het Oekraïense leger heeft heroverd op Rusland. Er is geen officiële informatie over hoeveel oorlogsvluchtelingen in Polen zijn gebleven en hoeveel naar andere EU-landen zijn doorgereisd. Oekraïne telde meer dan 44 miljoen inwoners voor de Russische invasie op 24 februari. Polen en Oekraïne zijn met elkaar verbonden door een ruim 500 kilometer lange grens.

Discriminatie

De Poolse grenswacht constateerde vrijdag 14 pogingen tot illegale grenspassage vanuit Belarus. Onder hen waren burgers uit Ghana, Guinee, Egypte en India. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International beschuldigen Polen van discriminatie van vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen.

De Poolse autoriteiten ontkennen schendingen van de mensenrechten en verdedigen hun restrictieve aanpak van vluchtelingen uit Belarus. Zij beschuldigen het land ervan opzettelijk migranten uit niet-Europese landen naar de Poolse grens te sturen.