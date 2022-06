Rotterdams afhaalrestaurant weer beschoten, derde keer dit jaar

Een afhaalrestaurant in Rotterdam-West is voor de derde keer dit jaar beschoten. Volgens de politie werd het pand aan de Vierambachtsstraat in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren geraakt. Niemand raakte gewond.

Dezelfde zaak werd in januari en in maart ook al onder vuur genomen. De reden voor de beschietingen is onbekend.

Omwonenden hoorden de schoten rond 01.50 uur ‘s nachts. Meerdere mensen belden de politie. Die hoopt dat mensen in de buurt camerabeelden hebben, bijvoorbeeld van hun eigen woning of van een zogeheten dashcam in hun auto.