Deelnemers starten met estafetteloop Roparun

De eerste teams starten zaterdagochtend met de Roparun, een estafetteloop voor het goede doel. In totaal wordt zo’n 550 kilometer afgelegd door meer dan tweehonderd teams. De estafetteloop begint vanaf evenementenlocatie Vliegveld Twenthe en eindigt op 6 juni op de Coolsingel in Rotterdam.

Verspreid over de dag starten de teams, de eerste deelnemers mogen om 11.00 uur beginnen. Op diezelfde tijd zullen op 6 juni de eerste teams ook weer finishen in Rotterdam, het laatste team wordt die dag rond 19.00 uur verwacht.

Het is de 31e editie van de Roparun, die ook dit jaar vanwege corona volledig in Nederland wordt gelopen. Eerder kende de Roparun startplaatsen in Frankrijk en Duitsland.

Volgens de organisatie is het opgehaalde geld bedoeld voor het draaglijker maken van het leven van mensen met kanker. Sinds de eerste Roparun in 1992 is ongeveer 90 miljoen euro opgebracht. In 2019 werd een record van 5,6 miljoen euro door 340 teams binnengehaald.