Jubileumconcert voor koningin Elizabeth met Elton John en Queen

Ook Andrea Bocelli, Diana Ross, de Britse songfestivalzanger Sam Ryder, Ella Eyre, Craig David Celeste, Sigala en Diversity treden op bij Buckingham Palace. Bij de viering zijn verder David Attenborough, David Beckham en Stephen Fry van de partij. Het optreden van Elton John is vanwege zijn Europese tournee vooraf opgenomen. Diana Ross zal het concert afsluiten.

Het jubileumconcert, dat zo’n 2,5 uur duurt, is live te zien op de BBC. Queen opent de avond samen met Adam Lambert. Queen-gitarist Brian May was er ook bij tijdens het 50-jarig jubileum van Elizabeth. Hij speelde toen God Save The Queen op het dak van Buckingham Palace.

Het concert is onderdeel van het feestelijke lange weekend begin juni om het jubileum van Elizabeth te vieren.