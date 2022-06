In een basisschool aan de Maasstraat in Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan verschillende klaslokalen in brand en is de brandweer met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept omwonenden op deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten.