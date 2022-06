AEX sluit lager, Just Eat Takeaway grootste verliezer

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies het pinksterweekend ingegaan. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler bij het hoofdfondsen op het Damrak. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat beter uitviel dan verwacht. Op de beurzen elders in Europa waren eveneens minnen te zien.

De AEX eindigde 0,4 procent lager op 700,69 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1018,20 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden 0,2 procent. De beurs in Londen bleef opnieuw dicht vanwege het platina regeringsjubileum van de Britse koningin Elizabeth. De beurs in Amsterdam is maandag op tweede pinksterdag gewoon open.

Just Eat Takeaway bungelde onderaan de AEX met een koersdaling van bijna 5 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD was koploper in de hoofdindex met een plus van 1,8 procent. In de MidKap was fietsenfabrikant Accell de grootste stijger met een plus van 2,2 procent. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost was hekkensluiter met een verlies van 2,3 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM ging 1,7 procent omlaag bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. KLM gaat in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag schrappen vanwege de grote drukte op Schiphol. De maatschappij wil zo bijdragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis zakte 0,4 procent in de MidKap. De onderneming vindt het overnamebod dat investeerder HAL op het bedrijf uitbracht eigenlijk te laag. Boskalis heeft geprobeerd in overleg met HAL tot een hoger bod te komen, maar dat lukte niet. Boskalis legt het bod met een neutraal advies voor aan de aandeelhouders. Roestvrijstaalfabrikant Aperam won bijna 2 procent. Het bedrijf heeft bevestigd in gesprek te zijn over een fusie met de Spaanse branchegenoot Acerinox (min 3,1 procent in Madrid).

De euro was 1,0721 dollar waard, tegen 1,0750 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 119,21 dollar. Brentolie klom 1,9 procent in waarde naar 119,82 dollar per vat.