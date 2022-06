Schiphol: maatregel met wachten voor vertrekhal positief verlopen

De maatregel van Schiphol waarbij reizigers alleen de vertrekhallen in mogen als hun vlucht binnen vier uur vertrekt is vrijdag positief verlopen. Dat meldde een woordvoerder van Schiphol. Met de proefmaatregel wil de luchthaven grote drukte in de vertrekhallen tegen gaan.

De woordvoerster zegt dat het wederom een drukke dag was op de luchthaven, maar dat de rijen van passagiers goed doorliepen. ‘Het was goed georganiseerd en we kijken er positief op terug.’ Volgens haar hebben reizigers zich over het algemeen goed aan de maatregel gehouden. De maatregel zal ook gelden voor het pinksterweekend waarin opnieuw grote drukte wordt verwacht.

Schiphol verzoekt passagiers ook zo min mogelijk bagage mee te nemen, zodat de rijen bij incheckbalies en de veiligheidscontroles niet te lang worden.