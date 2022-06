Voor derde jaar op rij meer bevingen dan verwacht in Groningen

Het aantal aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning is voor het derde jaar op rij hoger dan verwacht. Voor het huidige ‘gasjaar’, dat loopt vanaf oktober 2021 tot en met eind september 2022, was de verwachting dat er zes bevingen zouden zijn met een magnitude boven de 1,5. Maar dat zijn er nu al acht, zo meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vrijdag na berichtgeving van de NOS.

Het is niet bekend hoe het kan dat er opnieuw meer aardbevingen zijn dan de modellen van TNO hebben voorspeld, legt de woordvoerder uit. Het SodM wil laten onderzoeken hoe dat zit. Een van de mogelijkheden is dat er een statistische afwijking in de modellen zit.

De woordvoerder onderstreept dat de gaskraan in Groningen niet verder geopend moet worden. ‘Het is nu al onveilig, het risico is al te hoog.’ Hiermee doelt het SodM niet alleen op de kans op instortende huizen als gevolg van een zware aardbeving, maar ook op de stress die het de Groningers oplevert.

De provincie Groningen, meerdere Groningse gemeenten, de Veiligheidsregio Groningen en lokale waterschappen willen van politiek Den Haag de garantie dat dit jaar geen extra gas wordt gewonnen. Eerder deze week maakten ze dit kenbaar in een brief, nadat Gasunie Transport Services (GTS) volgens de overheden vorige maand heeft voorgesteld dit jaar toch extra gas te winnen in het gebied. De reden daarvoor is dat de bouw van een stikstofinstallatie in Zuidbroek, waar buitenlands gas geschikt gemaakt gaat worden voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven, verdere vertraging heeft opgelopen.