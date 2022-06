Duits parlement akkoord met 100 miljard euro voor defensie

De Duitse strijdkrachten krijgen de komende jaren een ongekende financiële injectie van 100 miljard euro, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Een grote meerderheid in het Duitse parlement, de Bondsdag, ging akkoord met het voorstel van de coalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen.

Voor de enorme extra uitgave voor het leger was een verandering van de grondwet nodig. De vereiste tweederdemeerderheid werd gehaald omdat ook de meeste oppositionele christendemocraten instemden. Van de regeringspartijen waren echter ook enkele afgevaardigden tegen. Zo was er kritiek op de financiële uitzonderingspositie voor defensie, waarvoor Duitsland zich diep in de schulden moet steken. Een parlementariër van de Groenen vreest dat de ‘voorrangsregel’ voor defensie-uitgaven ten koste gaat van onder meer de sociale zekerheid, melden Duitse media.

Voorstanders daarentegen begroeten de 100 miljard als broodnodig om de krijgsmacht weer op peil te brengen. De Bundeswehr kampt onder meer met verouderde en niet meer functionerende pantservoertuigen. Daarnaast heeft de marine nieuwe fregatten nodig en de luchtmacht geavanceerdere vliegtuigen.