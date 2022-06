EU zet vermeende vriendin Vladimir Poetin op sanctielijst

De Europese Unie heeft de waarschijnlijk huidige vriendin van president Vladimir Poetin, de 39-jarige Alina Kabajeva, op haar sanctielijst geplaatst. De oud-topturnster is niet meer welkom in de EU en eventuele bezittingen worden bevroren. Eerder al stelde de EU strafmaatregelen in tegen Poetins ex-vrouw Ljoedmila Otsjeretnaja en twee van hun dochters.

Op de nieuwe sanctielijst die vrijdag in het Officiële Publicatieblad van de EU is verschenen, staan ook de namen van hoge militairen die medeverantwoordelijk worden gehouden voor de slachtpartij in Boetsja en Marioepol, waar vele onschuldige burgers zijn gedood. Onder meer een kolonel die bekendstaat als ‘de slager van Boetsja’ en de kolonel-generaal die de bijnaam ‘slager van Marioepol’ heeft, worden door de sancties getroffen. In totaal heeft de EU 65 individuen in het vizier.

Van Alina Kabajeva wordt al sinds 2008 aangenomen dat ze Poetins vriendin is. Dat is nooit officieel bevestigd, evenmin als dat ze kinderen samen zouden hebben. Kabajeva is voormalig olympisch, wereld- en Europees kampioene in de ritmische gymnastiek.