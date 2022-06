Te vroeg op Schiphol betekent buiten wachten

‘Ik ging met de Schipholtaxi vanuit Purmerend. Ze zeiden dat ik rekening moest houden met files, dus heb ik de taxi wat eerder genomen. Het was rustig op de weg, dus we konden doorrijden en toen was ik een half uur te vroeg’, aldus een vrouw die buiten stond te wachten totdat ze naar binnen mocht. Een man vertelt een vergelijkbaar verhaal: ‘Ik ben een kwartiertje te vroeg, maar dat komt door de bus. Maar er komen zo nu en dan ook mensen die er niet van wisten. Twee reizigers reageerden bijvoorbeeld verbaasd. ‘Wij wisten niet van de regel en wilden juist vroeg zijn.’

Iemand die de vertrekhal wil betreden, krijgt sinds vrijdag de vraag hoe laat de vlucht gaat. ‘De meeste mensen begrijpen en kennen de nieuwe regel en als ze te vroeg zijn, gaan ze op verzoek naar Schiphol Plaza. Heel af en toe worden mensen boos omdat ze niet naar binnen mogen, het beleid is dan om ze maar door te laten en problemen te voorkomen’, aldus een controleur.

De toezichthouders bij de ingangen zijn eigenlijk kantoormedewerkers van Schiphol. Ze zijn speciaal voor de drukte ingezet om bij de deuren vertrektijden te controleren. Volgens een van deze medewerkers is het normaal beleid op Schiphol om bij drukte bij te springen. ‘Dat moet het kantoorpersoneel ieder jaar wel doen, dus we zijn het gewend.’ Het controlewerk gebeurt in ploegendiensten. Ieder half uur beginnen weer nieuwe mensen. ‘Het gaat vooralsnog prima.’

Schiphol kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en onder afhandelaars. Daardoor ontstond vaak grote drukte in de terminals. Vandaar het nieuwe beleid om de supervroege reizigers niet meer binnen te laten. Vrijdag is het opnieuw erg druk, met lange rijen met wachtende passagiers. Sommige mensen moeten zelfs buiten wachten omdat de rijen zo lang zijn. Het betreft vooral veel vakantiegangers, waarschijnlijk mensen die er met het lange pinksterweekend nog even tussenuit willen. Een medewerker noemde de drukte wel ‘beheersbaar’.