Defensie gaat ondanks bezwaren toch radar plaatsen in Herwijnen

Vooral de radardekking in het zuiden van het land is onvoldoende, aldus Defensie. Er staat wel al een radar vlakbij Apeldoorn, maar die is verouderd. Als de radar niet in Herwijnen komt, dan duurt het volgens Defensie nog minimaal drie jaar voordat die radardekking weer op orde is. Dat vindt het ministerie vanwege "het huidige dreigingsbeeld" niet acceptabel.

In het Friese Wier staat ook een radar, die momenteel voor geluidsoverlast zorgt. Daarom wordt er een koepel overheen geplaatst. De radar in Herwijnen krijgt een soortgelijke koepel. Ook zou de hoeveelheid straling in de openbare omgeving rondom de radar in Herwijnen binnen de perken blijven.

Defensie wil nu met de inwoners van Herwijnen en andere betrokkenen in gesprek over hoe de procedure verder gaat. Daar krijgen zij "op zeer korte termijn" een brief over.