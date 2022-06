Zelenski blijft geloven in overwinning op Rusland

De Oekraïense president Volodimir Zelenski gelooft dat de Russische troepen in zijn land verslagen kunnen worden. ‘De overwinning zal de onze zijn’, verklaart hij vrijdag in een video op de honderdste dag van de oorlog.

Zelenski is in de korte video, opgenomen voor overheidsgebouwen, te zien met onder anderen premier Denis Sjmihal en topadviseur Michailo Podoljak. De president nam in de afgelopen maanden veel video’s op waarin hij de bevolking moed insprak en de internationale gemeenschap opriep tot steun in de vorm van onder meer wapenleveringen aan Oekraïne en sancties tegen Rusland.

Een einde van de oorlog is nog niet in zicht. Het onderhandelingsproces tussen Oekraïense en Russische vertegenwoordigers is tot stilstand gekomen. Het Kremlin zei vrijdag dat het niet van plan is de ‘militaire operatie’ te beëindigen totdat alle doelen zijn bereikt. Met de bezetting van een deel van het land zijn volgens het Kremlin al resultaten behaald.