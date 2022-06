Air France-KLM weer onder verliezers op Amsterdamse beurs

Air France-KLM was vrijdag een van de grootste verliezers op de Amsterdamse beurs. Een dag eerder zakte de luchtvaartmaatschappij ook al in waarde. Het beeld op de Europese aandelenmarkten was rond het middaguur licht positief.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 704,50 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1022,47 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. De beurs in Londen is gesloten.

In de MidKap daalde Air France-KLM met 2,3 procent het meest in waarde. Eind mei werd bekend dat het luchtvaartconcern met de uitgifte van aandelen bijna 2,3 miljard euro wil ophalen. De Nederlandse overheid doet mee met de emissie zodat het belang van de Staat van 9,3 procent in het bedrijf op peil blijft. Sinds Air France-KLM de aandelenemissie heeft aangekondigd zijn de uitstaande stukken bijna een kwart in waarde gedaald. Vrijdag werd daarnaast bekend dat KLM nog eens 350 miljoen euro heeft overgemaakt aan de Staat. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij inmiddels circa twee derde van de eerder ontvangen staatssteun terugbetaald.

PostNL

Het lijkt erop dat beleggers zich niet van de wijs laten brengen door het nieuwe oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de fusie van PostNL met Sandd. Het aandeel van het postbedrijf noteerde vlak. De beroepsrechter stelde dat de fusie niet had mogen worden goedgekeurd door het kabinet. PostNL zegt dat de uitspraak geen gevolgen heeft.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis zakte 0,6 procent. De onderneming vindt het bod dat investeerder HAL op het bedrijf uitbracht eigenlijk te laag. De onderneming heeft geprobeerd in overleg met HAL tot een hoger bod te komen, maar dat lukte niet. Boskalis legt het bod met een neutraal advies voor aan de aandeelhouders.

Aperam

Roestvrijstaalfabrikant Aperam won 4,5 procent. Het bedrijf, dat een afsplitsing is van ArcelorMittal, heeft bevestigd in gesprek te zijn over een fusie met de Spaanse branchegenoot Acerinox.

De euro was 1,0747 dollar waard, tegen 1,0750 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 116,15 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in waarde naar 116,98 dollar per vat.