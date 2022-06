Aantal opvangplekken Oekraïners voor het eerst boven 50.000

Het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen ligt voor het eerst boven de 50.000. In totaal kunnen in theorie nu 50.596 Oekraïners onderdak vinden bij gemeentelijke opvanglocaties. Daarmee is het doel dat kabinet en gemeenten begin maart stelden om zo snel mogelijk 50.000 bedden te realiseren, behaald, zij het later dan gepland.