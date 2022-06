Turkse inflatie op 73,5 procent, hoogste niveau sinds 1998

De Turkse inflatie is in mei opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1998. De geldontwaarding kwam uit op 73,5 procent op jaarbasis. Vooral stijgende prijzen van energie en voedsel maakten het leven in Turkije in doorsnee rap duurder. De oorlog in Oekraïne was daar deels debet aan. Turkije is namelijk een belangrijke importeur van olie.