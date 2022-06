Duitse export onverwachts gestegen, handel met Rusland minder

De vrees dat de Duitse economie in het tweede kwartaal van dit jaar zal krimpen, is wat afgenomen. Het Duitse statistiekbureau Destatis maakte bekend dat de export van de grootste economie van Europa in april met 4,4 procent is toegenomen. De stijging was tegen de verwachtingen van kenners in en volgde op een daling van 3,3 procent een maand eerder. Ook de invoer van de belangrijkste handelspartner van Nederland nam toe. Die steeg in april met 3,1 procent. Dat laatste cijfer toont aan dat Duitsland vooralsnog de problemen in de toeleveringsketens wereldwijd het hoofd weet te bieden.