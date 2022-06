Nog geen update politie over vermiste 9-jarige Gino

De politie kon vrijdagochtend nog geen update geven over de zaak rond de vermiste 9-jarige Gino. Zo kon een politiewoordvoerder rond 08.30 uur nog niet zeggen of de gevonden step inderdaad van het jongetje is, of de man naar wie de politie op zoek is is gevonden, en of - en zo ja waar - vrijdag nieuwe zoektochten gaan plaatsvinden.